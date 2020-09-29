استعدادات لبدء عودة رحلات "النايل كروز" السياحية للعمل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
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قال السيد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، ستبدأ غدا الثلاثاء، أعمال المعاينة والتفتيش على الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

وأوضح "العاصي"، أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لبدء استئناف الفنادق العائمة (Nile Cruises) لرحلاتها في شهر أكتوبر المقبل، حيث ستقوم اللجنة بمعاينة التفتيش السياحي بصفة عامة، ومعاينة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة.

يذكر، أن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة تتضمن شرط حصول الفندق العائم على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، إلى جانب الالتزام بكافة الضوابط المستحدثة الخاصة بالمنشآت الفندقية، والمطاعم السياحية والعاملين على الفنادق العائمة، كشرط إلزامي للتشغيل.

أما بالنسبة للمراسي الخاصة بالفنادق العائمة، فوفقا للضوابط فإنه يتعين عليها توفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزلاء والتوريدات، وتوفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء للتباعد والحفاظ على المسافات الآمنة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة (النزلاء-العاملين)، وأدوات الحماية الشخصية (كمامات وقفازات ومعقمات الأيدي).

كانت مصر قد استأنفت حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من أول يوليو الماضي، وذلك إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولي، كما استأنفت حركة السياحة الثقافية اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.

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