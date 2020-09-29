محمد رمضان لمنتقديه: "جمهوري لازم يعرف كل حاجة عن تفاصيلي"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:37 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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قال النجم، محمد رمضان، في تعليقه على منتقديه لقيامه بتصوير سياراته وما يملكه، إن يقوم بذلك لرغبته بوجود علاقة حميمة بينه وبين جمهوره.

وأضاف " رمضان" خلال لقائه من داخل قصر البارون ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": " جمهوري هو عيلتي ولازم يعرف كل حاجة عن تفاصيلي".

وتابع "طريقتي لو مش عاجبه الناس مش هيبقي فيه هذه العلاقة بيني وبين الجمهور، أخاف لو مرت سنة وأنا في نفس النقطة لا أتقدم خطوة للإمام".

واستطرد: "التمثيل مش لعبة فردية هي زي كرة القدم جماعية، وهذا كان السبب الرئيسي في نجاح مسلسل البرنس في رمضان الماضي".

وأكد رمضان على استمراره في الغناء، مضيفًا "الجمهور هو من دفعني للغناء وذلك بعد نجاح أول إعلان وشوفت انتشاره على نطاق واسع والدليل نجاح حفلاتي في مصر والوطن العربي".

وفي ذات السياق أعرب عن سعادته بتواجده داخل قصر البارون، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يدخل فيها القصر بعد ترميمه.

وقال: "الشعب المصري لديه فضول كبير للتعرف على مؤسس قصر البارون، وتاريخه والأساطير التي ارتبطت به".

واقترح أن يتم استغلال هذا القصر في عمل درامي أو سينمائي للحديث عن قصص وكواليس الأساطير حول هذا القصر، مؤكدًا أن لديه شغف كبير بالعصور القديمة والآُثار منذ الصغر.

وفي سياق منفصل كشف محمد رمضان عن تعاقده لمسلسل "موسى" مع المخرج محمد سلامة في سباق الدراما الرمضانية المقبل.

وقال "لا أحب المغامرة في الدراما، ولو أتعرض عليا سيناريو فيه مغامرة معلموش مسلسل، ممكن أعمله سينما"، مضيفًا "لا التفت إلا لجمهوري وهدفي وتوثيقي نجاحي مهم وميزعلشي حد، وأنا شايف بالأرقام إني رقم واحد في السينما والدراما وأعد جمهوري بأفلام عالمية".

وتابع: "قناتي على يوتيوب رقم واحد وحققت أكثر من 3 مليار مشاهدة في وقت قصير، وحصلت على جائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا".

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