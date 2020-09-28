بريطانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
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سجلت وزراة الصحة البريطانية 4،044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي.

وقالت وزارة الصحة فى بيان اليوم الإثنين: إن حصيلة الإصابات بـ "كوفيد 19" في المملكة المتحدة بلغت 439،013 حالة، وفقًا لما أعلنته وكالة "رويترز للأنباء".

وأضافت: أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42،001 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 33,486  مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 24,795 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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