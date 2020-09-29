محمد رمضان: دور الفنان هو إسعاد وتسلية الجمهور وليس التكبر عليهم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أكد الفنان محمد رمضان، أن الفن له دور كبير جدا في تسلية ومتعة الجمهور وهذا هو دور الفنان.


وقال رمضان في لقاءه مساء اليوم الأثنين، خلال برنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، من قصر البارون، إنه يندهش من بعض الفنانين بأنه يتكبر على الجمهور وهذا غير صحيح لأن دوره في الحياة هو إسعادهم ورسم البهجة على وجوههم.

وأضاف رمضان أنه بالرغم من كل هذه النجاحات الذي حققها؛ مازال يعتبر نفسه لم يحقق جزء بسيط من طموحاته ومازال في بداية الطريق.

من جانب آخر، حقق كليب ياحبيبي للفنان محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتر جيمس، نجاحًا كبيرا وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصد الكليب أكثر من 18 مليون مشاهدة في وقت قياسي بعد طرحه عبر اليوتيوب بأسبوعين فقط، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".
محمد رمضان: دور الفنان هو إسعاد وتسلية الجمهور وليس التكبر عليهم
محمد رمضان: دور الفنان هو إسعاد وتسلية الجمهور وليس التكبر عليهم

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