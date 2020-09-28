فيروس كورونا ينقض على الدوري الإنجليزي من جديد والحصيلة 10 إصابات

وذكر البيان "رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تؤكد أنه بين يومي الإثنين 21 سبتمبر، والأحد الموافق 27 من الشهر ذاته، خضع 1595 لاعباً، ومنتسباً لاختبارات الكشف عن كورونا".

وأضاف البيان "من بين هذه الاختبارات ظهرت عشر نتائج إيجابية، اللاعب أو موظف النادي الذي تبين إيجابية عينته سيخضع للعزل الطبي لمدة عشرة أيام".