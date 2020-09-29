أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-9-2020.. 6 جنيهات ارتفاع بالمعدن الأصفر

استعادت أسعار الذهب بعض من خسائرها خلال تعاملات أمس وبداية التعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع سعر الجرام من المعدن الأصفر بنحو 6 جنيهات ونستعرض فيما يلى أخر تحديث في سعر الذهب:

سعر الجنيه الذهب إلى 6576 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 24 بلغ نحو 939.5 جنيهًا.

سجل سعر جرام عيار 18 نحو 704.5 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 822 جنيه

أسعار الذهب في بداية تعاملات أمس

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 816 جنيه

سجل سعر جرام عيار 18 نحو 699 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 24 بلغ نحو 932 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب إلى 6528 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الاثنين، مع تراجع الدولار ورغم مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات.





ويترقب المستثمرون أول مناظرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، بالإضافة إلى تطورات فيروس كورونا.









ويأتي ارتفاع الذهب بعد أن تعرض لأكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر، حيث فقد نحو 96 دولاراً أو ما يعادل 4.9 بالمائة مع قوة العملة الأمريكية.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 16 دولارا ليصل إلى مستوى 1882.30 دولار للأوقية بعد أن كان متراجعا عند مستوى 1851.10 دولار للأوقية خلال الجلسة.









وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 بالمائة إلى 1879.9 دولار للأوقية.



