أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-9-2020.. 6 جنيهات ارتفاع بالمعدن الأصفر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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استعادت أسعار الذهب بعض من خسائرها خلال تعاملات أمس وبداية التعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع سعر الجرام من المعدن الأصفر بنحو 6 جنيهات ونستعرض فيما يلى أخر تحديث في سعر الذهب:


أسعار الذهب الأن

 سعر جرام  الذهب اليوم عيار 21 نحو 822 جنيه 
سجل سعر جرام عيار 18 نحو 704.5 جنيهًا.
 سعر الجرام عيار 24  بلغ نحو 939.5 جنيهًا.
 سعر الجنيه  الذهب إلى 6576 جنيهًا.


أسعار الذهب في بداية تعاملات أمس

 سعر جرام  الذهب اليوم عيار 21 نحو 816 جنيه 
سجل سعر جرام عيار 18 نحو 699 جنيهًا.
 سعر الجرام عيار 24  بلغ نحو 932 جنيهًا.
 سعر الجنيه  الذهب إلى 6528 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الاثنين، مع تراجع الدولار ورغم مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

ويترقب المستثمرون أول مناظرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، بالإضافة إلى تطورات فيروس كورونا.


ويأتي ارتفاع الذهب بعد أن تعرض لأكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر، حيث فقد نحو 96 دولاراً أو ما يعادل 4.9 بالمائة مع قوة العملة الأمريكية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 16 دولارا ليصل إلى مستوى 1882.30 دولار للأوقية بعد أن كان متراجعا عند مستوى 1851.10 دولار للأوقية خلال الجلسة.


وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 بالمائة إلى 1879.9 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 94.28.

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