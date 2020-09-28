شاهد ملخص لمسات محمد صلاح ضد أرسنال في الدوري الانجليزي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
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شارك النجم الدولي المصري محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول الإنجليزي على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج. ولعب صلاح المباراة كاملة من البداية وتمكن من صناعة هدف التعادل لزميله في الفريق السنغالي ساديو ماني فيما سجل الهدف الثاني روبرتسون واختتم ثلاثية الريدز جوتا.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي أرسنال

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