"الصحة" تحذر من التواجد في أماكن مغلقة.. اعرف السبب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر تراجع الوضع بشكل دائم في الدول التي زادت بها أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه تبين أن سبب زيادة الأعداد هو التزاحم في أماكن مغلقة.

وناشدت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، المواطنين الحذر أثناء التواجد في أماكن مغلقة وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، منوهة بأن هناك تخوف من زيادة أعداد الإصابات خلال فصلي الخريف والشتاء على مستوى العالم.

وأضافت وزيرة الصحة، أن الدولة مستعدة لاحتمالية زيادة الأعداد، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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