متحدث الوزراء عن عودة البناء في القرى: قرارات الحكومة ليست مقدسة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن عودة البناء مجددًا، لكن لفئة معينة تنطبق على 3 شروط تتمثل في امتلاك رخصة بناء بالفعل، والشروع بالبناء بالفعل قبل قرار وقف البناء من خلال وضع بعض الأساسات وخلافه، والشرط الثالث أن لا يتجاوز البناء الدور الرابع.





وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، أن قرار وقف البناء هدفه منع تجاوز المخططات البنائية، مشيرًا إلى أن هذا القرار أثر على بعض الفئات بصورة سلبية، خاصة عمال البناء.



ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن أي قرارا حكومية يقبل المراجعة إذا كان يضر بفئة معينة، معقبًا: " قرارات مجلس الوزراء ليست مقدسة، وقابلة للتعديل".





وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع اشتراطات البناء وإعلانها على المواطنين في أقرب وقت.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، أمس الأحد، "الدنيا واقفة، وده مش من المصلحة".



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلي أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:

- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.

- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.

- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.

- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.

- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.

- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.