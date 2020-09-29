متحدث الوزراء عن عودة البناء في القرى: قرارات الحكومة ليست مقدسة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:59 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن عودة البناء مجددًا، لكن لفئة معينة تنطبق على 3 شروط تتمثل في امتلاك رخصة بناء بالفعل، والشروع بالبناء بالفعل قبل قرار وقف البناء من خلال وضع بعض الأساسات وخلافه، والشرط الثالث أن لا يتجاوز البناء الدور الرابع.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، أن قرار وقف البناء هدفه منع تجاوز المخططات البنائية، مشيرًا إلى أن هذا القرار أثر على بعض الفئات بصورة سلبية، خاصة عمال البناء.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن أي قرارا حكومية يقبل المراجعة إذا كان يضر بفئة معينة، معقبًا: " قرارات مجلس الوزراء ليست مقدسة، وقابلة للتعديل".


وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع اشتراطات البناء وإعلانها على المواطنين في أقرب وقت.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، أمس الأحد، "الدنيا واقفة، وده مش من المصلحة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلي أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:
- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.
- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.
- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.
- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.
- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.
- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجمع هيدروجيني بوابة الفجر الفجر إشتراطات البناء

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من ارتيتا بعد خسارة أرسنال أمام ليفربول بثلاثية

منذ ساعة الا ربع

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يرفض اللعب في فترة التوقف الدولي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد يؤكد اقتراب نجم مانشستر سيتي من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تسريب موعد زواجهما.. تفاصيل جديدة حول ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الخطيب يُفضل المدرسة الألمانية لخلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على تولى باتشيكو تدريب الزمالك

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تلاوة القرآن في مستهل افتتاح السيسي لمجمع التكسير الهيدروجيني

رئيس الهيئة الهندسية: مجمع التكسير الهيدروجيني صرح صناعي صخم

شاهد.. السيسي يستعجل رئيس الوزراء في اشتراطات عودة البناء

السيسي: الدنيا كلها بتقول على مصر "إزاي تخطت ظروف كورونا"

بعد كلمة وزير البترول.. السيسي ضاحكا: انت حاجة صعبة جدا (فيديو)

شاهد.. صورة تذكارية للسيسي بمجمع التكسير الهيدروجيني عقب افتتاحه

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:40 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

10:53 م

مؤشر جديد يؤكد اقتراب نجم مانشستر سيتي من برشلونة

12:03 ص

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على تولى باتشيكو تدريب الزمالك

12:08 ص

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟