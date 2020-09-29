إعلامي: التاريخ سيسجل دور "السيسي" في إنقاذ الوطن

قال الإعلامي أيمن عدلي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ورئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن التاريخ سيسجل مجهود الرئيس السيسي في إنقاذ الوطن، ليس فقط في مواجهة الإرهاب بل أيضا في إعمار الوطن وتطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية واستصلاح أراضي وغيرهم من المشروعات القومية.



وأكد "عدلى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا ماسبيرو» على القناة الثانية المصرية، أن الرئيس السيسي يعمل على إعادة مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الحفاظ على الوطن أمر يحتاج إلى مواجهة فكرية وتوعوية، وهذا ما أكد عليه الرئيس لمواجهة إعلام الإرهاب ومواجهة الكذب والتزييف وخفض عزيمة المواطن وتشكيكه في الإنجازات.



وأضاف رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الرئيس السيسي يراهن على وعي الشعب بالإنجازات، لأن المعركة حاليا أصبحت معركة وعي، حيث انه يجب على المصريين أن يمتلكوا وعي كامل لما يخطط له أهل الشر وأبواقهم الإعلامية.



ونوه إلى أن العالم يتحدث عن خطوات مصر الاقتصادية بالرغم من أن مصر والعالم واجهوا العديد من الأزمات الاقتصادية مثل جائحة فيروس كورونا، موجها الشكر للتلفزيون المصري الذي يتصدى لأي شائعات والأكاذيب من قبل الجماعة الإرهابية وأعوانهم.