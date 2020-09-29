شقيق عبدالناصر يروي كواليس ثورة يوليو (فيديو)

روي عادل الشقيق الأصغر للزعيم جمال عبدالناصر، أسرار عن حياة الرئيس الراحل، وكواليس ثورة يوليو وأسرار لأول مرة عن الثورة.





وقال "عبدالناصر"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الإثنين إن جمال عبدالناصر قدم أوراقه إلى الكلية الحربية رغم دراسته بالحقوق وقتها، لأنها كانت حلمه الأساسي.



وأضاف الشقيق الأصغر للزعيم الراحل، أن جميع أشقاء "جمال " في المنزل كانوا ينادونه بـ "سي جمال".



وأشار إلى أن الرئيس الراحل اشترك في حرب 1948 ضد الاحتلال الإسرائيلي، منوها إلى أن جمال والضباط الأحرار حافظوا على سرية الحركة حتى قيام ثورة 23 يوليو.





وتابع: "تحرك الضباط الأحرار في يوليو 1953 مبكرا أدى إلى نجاح الثورة، واختاروا محمد نجيب للقيادة لأنه كان الأكبر سنا".





