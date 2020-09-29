محمد رمضان يقترح إنتاج عمل درامي أو سينمائي عن قصر البارون

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:39 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بتواجده داخل قصر البارون، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يدخل فيها القصر بعد ترميمه.

وقال "رمضان" خلال لقائه من داخل قصر البارون ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "الشعب المصري لديه فضول كبير للتعرف على مؤسس قصر البارون، وتاريخه والأساطير التي ارتبطت به".

واقترح أن يتم استغلال هذا القصر في عمل درامي أو سينمائي للحديث عن قصص وكواليس الأساطير حول هذا القصر، مؤكدًا أن لديه شغف كبير بالعصور القديمة والآُثار منذ الصغر.

وفي سياق منفصل كشف محمد رمضان عن تعاقده لمسلسل "موسى" مع المخرج محمد سلامة في سباق الدراما الرمضانية المقبل.

وقال "لا أحب المغامرة في الدراما، ولو أتعرض عليا سيناريو فيه مغامرة معلموش مسلسل، ممكن اعمله سينما"، مضيفًا "لا التفت إلا لجمهوري وهدفي وتوثيقي نجاحي مهم وميزعلشي حد، وأنا شايف بالأرقام إني رقم واحد في السينما والدراما وأعد جمهوري بأفلام عالمية".

وتابع " قناتي على يوتيوب رقم واحد وحققت أكثر من 3 مليار مشاهدة في وقت قصير، وحصلت على جائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا".

وكان نشر الفنان محمد رمضان، صور له مع فريق عمل مسلسل موسي وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "رمضان" علي الصور قائلًا:"جمعة مباركة وموفقة علينا جميعًا جلسات عمل مسلسل موسى، رمضان2021 المخرج، محمد_سلامة والمؤلف ناصر_عبد_الرحمن انتاج سينرجي ثقة_في_الله_نجاح"

يشار إلي أن مسلسل "موسى" سيناريو ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن المنتظر البدء في تصويره مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقرر محمد رمضان البدء في مسلسله "موسى"، بعد تأجيل تقديم مسلسل "الإمبراطور" الذي يروي سيرة الفنان الراحل، أحمد زكي، بسبب خلافات الورثة.

وخاض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني 2020 بمسلسله "البرنس".

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