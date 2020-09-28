وزيرة الصحة: مشاركتي في التجارب السريرية لطمأنة المواطنين

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قالت الدكتورة هالة زايد، إن مشاركتها في التجارب السريرية للقاح كورونا محتمل نوع من التضامن، ورسالة طمأنة للمواطنين.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك مراحل علمية تمت على اللقاح قبل الوصول إلى مرحلة التجارب السريرية، مضيفة: "أنا متأكدة أن اللقاح آمن.. وبطمن الناس أننا لن نجري تجارب ونحن لسنا متأكدين من أمانه".



وتوقعت زيادة عدد المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية على اللقاح المحتمل الفترة المقبلة، موضحة أن الأمر اختياري، منوهة بأنه تجرى التجارب على نوعين من اللقاحات الصينية في مصر.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 104 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 102840 حالة من ضمنهم 95080 حالة تم شفاؤها، و5883 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

