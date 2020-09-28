خالد محجوب يكشف تفاصيل مفاوضات الغردقة حول ليبيا (فيديو)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء خالد محجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، تفاصيل اجتماعات الوفود الليبية بالغردقة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتابع "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة" صدى البلد"، اليوم الإثنين: "نقل المفاوضات إلى مصر مؤشر إيجابي، كي لا يصبح الأجانب متحكمون في قرارنا الوطني"، مشيرا إلى أن المباحثات قائمة على مبادرة إعلان القاهرة.

وأكمل: "نؤكد رفضنا التدخل التركي وهدف المباحثات هو التوصل إلى تفاهم"، معلقا "نستطيع القول إن استقرار ليبيا أصبح قريبا".

وأضاف "تم الاتفاق على ضرورة التوصل إلى أفكار حقيقية لحل الميلشيات، مع الاتفاق على أهمية وجود الأسلحة في يد الجيش الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن المرتزقة التابعين لأردوغان بدؤوا في مغادرة ليبيا.

وأردف "لا ندري هل هناك سبب آخر لمغادرة المرتزقة يتمثل في احتياج تركيا لهم بمنطقة أخرى، لكن ما يهمنا أن المغادرة بدأت بالفعل".


تتقدم الأطراف الليبية نحو تحقيق وتنفيذ اتفاقات في طريق الوصول إلى حل سياسي، حيث يقترب الجيش الوطني وحكومة الوفاق من تحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى عاصمة للسلطة الجديدة خلفًا لحكومة الوفاق الحالية التي يترأسها فائز السراج.


بينما يستعد مجلسا النواب والدولة لعقد جولة جديدة من المفاوضات في المغرب لاختيار المرشحين للمناصب السيادية الصحيفة أشارت لوجود "توافق مبدئي" لإعلان مدينة سرت "منطقة خضراء" وبدء سحب كافة الميليشيات والمقاتلين الأجانب من ليبيا، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز" السعودية.

كما سيتم تشكيل قوات مختلطة ليبية بهدف تأمين محور "سرت والجفرة" وأن هناك توافقًا على أن يكون البنك المركزي الليبي تحت رقابة دولية أو بيد جهة محايدة وتحول إليه عوائد إنتاج وتصدير النفط الليبي لمنع وقوعها في أيدي الميليشيات أو تستخدم لدعم المتطرفين.. فهل تكتب نهاية الأزمة الليبية؟.

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