تفاصيل ضبط شاب أشعل النيران في سيارتين تابعتين لدجال وحبسه بالدقهلية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أمرت نيابة ميت غمر في محافظة الدقهلية، بحبس شاب أشعل النيران في سيارتين، تابعتين لشخص يقوم بممارسة الدجل والشعوذة لتسببه في عدم التمكن من الدخول بزوجته، بعزبة عفيفى التابعة لمركز.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من أهالى عزبة عفيفى، التابعة للمركز، بقيام شاب بإشعال النيران في سيارتين تابعين لشخص يعمل في مجال الدجل والشعوذة.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد فريد رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام شاب يدعى أحمد س و27 سنة بإشعال النيران في سيارتين تابعتين لشخص يدعى إبراهيم ع ا م أثناء وقوفهم أمام منزله.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبسؤاله اتهم صاحب السيارتين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والتسبب في عدم تمكنه من الدخول بزوجته فقام سكب زجاجتين بنزين على السيارتين وأشعل النيران بهما.

كما تم ضبط الشخص المتهم بالدجل والشعوذة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبعرضهما على النيابة العامة كلفت المباحث بتحريات حول الواقعة.

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