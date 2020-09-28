الزمالك يرفض اللعب في فترة التوقف الدولي.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عن قرار جديد لمجلس إدارة نادي الزمالك وهو رفض  خوض أي مباراة رسمية في فترة توقف الأجندة الدولية للاتحاد الدولي، بعد استدعاء لاعبيه الأجانب لمنتخبات بلادهم، 

وقال الغندور خلال  تدوينه له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".: الزمالك يرفض خوض أي مباراة رسمية في فترة التوقف الدولي" .

وطالب جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، من الجهاز الطبي، تجهيز ملف طبي كامل لكل لاعب يتضمن تاريخ الإصابات وكافة التقارير الطبية السابقة له داخل النادي، حتى يقف على حالة جميع اللاعبين، ويجري تجهيز المصابين من خلال برامج تأهيلية للدفع به في المباريات المقبلة.


واستقر البرتغالي باتشيكو، على منح الفرصة لجميع اللاعبين، ما يخلق جوا من المنافسة بينهم، خلال التدريبات وهو ما ينعكس بدوره على المصلحة العامة للزمالك، الذي يستعد لمواجهة هامة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقرر تواجد لاعبي الفريق في مقر النادي، قبل انطلاق المران بما يقرب من ساعة.


وناشد باتشيكو الجهاز الفني بتجهيز فيديوهات للاعبين وكذلك ملف عن الإصابات وسيجري عقد اجتماع بين باتشيكو وجميع أفراد الجهازين الفني والطبي، خلال الساعات القليلة المقبلة لوضع أهداف محددة لكل ما هو قادم.

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