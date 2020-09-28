الطفل ياسين أمير: "سعيد بمشاركتي في كيرة والجن وأتمني تكرار التجربة مع كريم عبدالعزيز"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعرب الطفل ياسين أمير، عن سعادته البالغة بمشاركته في فيلم "الكيرة والجن".


وخلال لقائه في برنامج "insider بالعربي" قال ياسين أنه يجسد خلال الأحداث شخصية تدعي "فهمي" ، ولم يفصح عن التفاصيل لافتاً أنها ستكون مفاجأة للجمهور ، وتحدث ياسين عن رأي المخرج مروان حامد عنه والذي أعجب بأدائه وشجعه قائلاً:" انت أبهرتني".


وأضاف ياسين أن ملاحظات الفنان كريم عبدالعزيز هي التي ساعدته أثناء التصوير فهو كان يدعمه كثيراً ، مشيراً إلي سعادته الشديدة بالتعاون مع كريم عبدالعزيز متمنياً تكرار تلك التجربة في كثير من الأعمال القادمة.


فيلم "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.


ويشارك في فيلم "كيرة والجن" من بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مراد حامد، وإنتاج سينرجى فيلمز.


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