قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:33 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار ورغم مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

ويترقب المستثمرون أول مناظرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، بالإضافة إلى تطورات فيروس كورونا.

ويأتي ارتفاع الذهب بعد أن تعرض لأكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر، حيث فقد نحو 96 دولاراً أو ما يعادل 4.9 بالمائة مع قوة العملة الأمريكية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 16 دولارا ليصل إلى مستوى 1882.30 دولار للأوقية بعد أن كان متراجعا عند مستوى 1851.10 دولار للأوقية خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 بالمائة إلى 1879.9 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 94.28.

أخبار تهمك

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

جاريدو يثير الجدل باحتمالية عودته للأهلي

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حراسة المرمى صداع في رأس باتشيكو قبل موقعة الرجاء

منذ 40 دقيقة

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

09:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

05:30 م

ميسي يفي بوعده لسواريز

06:11 م

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟