قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار ورغم مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات.





ويترقب المستثمرون أول مناظرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، بالإضافة إلى تطورات فيروس كورونا.





ويأتي ارتفاع الذهب بعد أن تعرض لأكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر، حيث فقد نحو 96 دولاراً أو ما يعادل 4.9 بالمائة مع قوة العملة الأمريكية.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 16 دولارا ليصل إلى مستوى 1882.30 دولار للأوقية بعد أن كان متراجعا عند مستوى 1851.10 دولار للأوقية خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 بالمائة إلى 1879.9 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 94.28.