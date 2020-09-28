نجم الزمالك يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:33 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الضغط على مسؤولي النادي من أجل الحصول على الموافقة بشأن احترافه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض، عرضًا من جانب أحد الأندية التركية، للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء ضعط اللاعب على إدارة ناديه، بعد تحفظ مسؤولو المارد الأبيض على المبلغ المعروض لضم اللاعب، وطلبوا زيادة العرض المادي من أجل مناقشة العرض، حيث لن يرحل اللاعب إلا بسعر مغري.

ويعد مصطفى محمد واحد من أفضل مهاجمي الكرة المصرية بالوقت الحالي وهداف فريقه ببطولة الدوري، فضلًا عن مساهمته مع المنتخب الوطني الأولمبي، بالتتويج ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.

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