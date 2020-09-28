تسريب موعد زواجهما.. تفاصيل جديدة حول ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى حول أنباء ارتباط حلا شيحة بالداعية معز مسعود، وذلك عقب هدوئها في الأيام القليلة الماضية.


وحرض الثنائي حلا شيحة ومعز مسعود على إلتزام الصمت، وعدم الإعلان عن أي شئ أو الرد ولكن كشفت تصريحات صحفية أن الثنائي ارتبطا منذ 4 شهور وأقاما حفل خطوبة بدون حضور أحد بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.


ويستعد معز مسعود وحلا شيحة في هذه الأيام للزواج، حيث انشغلا الثنائي بتجهيزات الزواج والذي من المقرر أن يعقد قريبا.

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