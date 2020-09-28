المترو ينفى تعطل أحد القطارات بالخط الأول

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:38 م
أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تردد حول تعطل أحد القطارات بالخط الأول حلوان المرج الجديده.

وأكدت الشركة في بيانها ان حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بإنتظام فى الإتجاهين ولا يوجد بها أى أعطال.

وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر اي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أى خبر.

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مترو الأنفاق عطل القطارات الخط الأول

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