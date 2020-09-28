أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

تحولت أسعار النفط للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، مع صعود الأسهم العالمية وسط آمال المزيد من التحفيز.





وتحولت أسعار الخام للارتفاع مع صعود قوي للأسهم العالمية بقيادة "وول ستريت" وسط آمال أن يتوصل الكونجرس الأمريكي لاتفاق بشأن صفقة التحفيز.





وتراجع الخام خلال التعاملات حيث أدت الزيادة القوية في إصابات كورونا عالمياً، والتي تجاوزت 33 مليون شخص، إلى إحباط آمال تعافي الطلب على الخام.





ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه يتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط 10 بالمائة في العام الجاري، مشيراً إلى أن تعافي الطلب لن يكون سريعاً.





وفي الأسبوع الماضي، أضافت شركات الطاقة الأمريكية منصات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي، وفقاً لشركة "بيكر هيوز".





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.9 بالمائة إلى 40.60 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.6 المائة إلى 42.59 دولار للبرميل.