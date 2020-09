رسالة أمل "جوي زهار" سبقت إنفجار بيروت.. ثقافة الحياة مهما اشتدّت الظروف

قبل وقوع إنفجار مرفأ بيروت بحوالي أسبوع والّذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في لبنان، أطلقت الفنانة جوي زهار جديدها بعنوان "No Matter What" على طريقة الفيديو كليب في منطقتي أنفة وشكا، تحت إدارة المخرجة رنا أبي راشد.









وتزامنت انطلاقة جوي زهار، لبنانيّة من جذور افريقيّة وُلدت في بيروت وبدأت شغفها في الموسيقى في سنٍ صغيرةٍ عبر العزف على آلة الغيتار، كعازفة مُنفردة في عالم الفن مع الظروف الصعبة، وعملت على موسيقاها المُنفردة رغم الحجر بسبب جائحة كورونا.









ولم تكتفِ بمسيرتها الّتي بدأت مع فرقة عزفٍ ألّفتها يطغى عليها الجنس اللطيف تحت إسم "إكليل بيروت"، وتفتخر بتعاملها مع السوبر ستار راغب علامة كعازفة غيتار أساسيّة في فرقته لسنوات، بل أنتجت ٤ أعمال موسيقيّة أطلقتها عبر المتاجر الرقميّة مثل يوتيوب وأنغامي وديزر وسبوتيفاي خلال سنةٍ واحدة.

وفي حين تقول جوي أن شعارها في الحياة هو الإستمراريّة رغم الظروف الصعبة رافعةً ثقافة الحياة بـ No Matter What، كانت قد بدأت عام 2020 بإصدار مقطوعة أخرى تحمل عنوان Keep Going للتمسّك بالأمل.









