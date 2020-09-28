شاهد.. تعليق أديب على إعلان "أوراسكوم" رغبتها في الاستثمار في المصرف المتحد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:32 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
تساءل الإعلامي عمرو أديب، "هل هناك آلية في مصر لامتلاك بنك في مصر"، منوها بأن شركة أوراسكوم أعلنوا أنهم يدرسون الاستثمار في بنك المصرف المتحد.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "هل عائلة ساويرس ممكن يشتروا بنك"، منوها بأن أغلب البنوك على مستوى العالم مملوكة للدولة، مضيفا: "لا يمكن حد فلوسه تروح في مصر".

وتابع، "أنا رأيي أن الدولة لازم تستغل أصولها وتنميها وتستفيد من اللي عندها"، معربا عن تأييده أن تستثمر الدولة في الأصول التي لا تستفاد منها، مطالبا الدولة بفتح المجال للقطاع الخاص، معلقا: "إحنا القطاع العام عندنا كان توفى، وبدأ تطويره".

إقرأ أيضا..
تتابع بوابة الفجر الأثار المترتبة من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة في إجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي والذى يصب فى مصلحة المواطن الباحث على شراء السلع والخدمات بالتقسيط، بجانب تراجع تكلفة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير المالي إن البنك المركزى المصري نجح في اتباع سياسات نقديه ومالية ابقت على معدلات التضخم وفق النسبة المحددة من قبل البنك للعام المالي الحالي وهو 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020.

وأوضح أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا أمس الخميس خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪ وهو ما يعطى مزيد من التحفيز للاقتصاد، وهو ما يعد استمرارًا للسياية التوسعية للبنك المركزى المصرى التى انتهجها منذ فبراير 2018، رغبة منه فى خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو والنشاط الاقتصادى.

وأكد عبد الوهاب، أن مصر تعتبر احدى الدول القلائل التى ابقت على معدلات النمو لديها ايجابية رغم ازمة كورونا، حيث توقع البنك الدولى ان تحافظ مصر على معدلات نمو ايجابيه تتجاوز 3.5% لهذا العام وهو ما فشلت فيه الكثير من الاقتصاديات القوية والمتقدمة.





وأشار عبد الوهاب إلى أن قرار خفض الفائده سينعكس بالإيجاب على نشاط سوق المال المصرى الذى يتوقع أن يشهد ارتفاعا فى مؤشراته خلال الاسبوع المقبل.

ولفت عبد الوهاب إلى أن خفض الفائدة يؤثر بشكل غير مباشر على قطاعات السلع والخدمات خصوصا الشركات التى تعتمد بشكل مباشر على مشتريات المستهلكين، كما ان شركات القطاع العقارى بالبورصة المصرية ستتأثر ولكن بنسب قليلة بقرار خفض الفائدة ويطمع القطاع فى مزيدا من الخفض لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حيث يؤثر على خفض تكاليف الاقتراض وزيادة الربحية للشركات وزياده للتدفقات النقدية مما يشجع الشركات على التخطيط بشكل جيد للمستقبل وزيادة أسعار الأسهم للشركات المدرجة ممايزيد الثقه فى القطاع العقاري.

أخبار تهمك

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 8 ساعات

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

منذ حوالي 4 ساعات

حراسة المرمى صداع في رأس باتشيكو قبل موقعة الرجاء

منذ 43 دقيقة

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

جاريدو يثير الجدل باحتمالية عودته للأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

09:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

05:30 م

ميسي يفي بوعده لسواريز

06:11 م

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟