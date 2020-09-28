البورصة الأمريكية تواصل التعافي بنهاية التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية التعافى من أطول سلسة خسائر أسبوعية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليربح "داو جونز" أكثر من 400 نقطة مع ترقب صفقة التحفيز.









وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب "وول ستريت" كما صعد قطاع البنوك بقوة.





وتعززت معنويات المستثمرين بعد أن قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الأحد إن صفقة التحفيز بشأن كورونا لا تزال مطروحة على الطاولة حيث يحاول الديمقراطيون في مجلس النواب المضي قدمًا في حزمة مساعدات بقيمة 2.4 تريليون دولار.





ويترقب المستثمرون أول مناظرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن غدا الثلاثاء.





وتأتي مكاسب الأسهم الأمريكية بعد أن سجلت خسائر أسبوعية قوية للمرة الرابعة على التوالي.





وعند الإغلاق، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 1.5 بالمائة أو ما يعادل 410 نقاط ليسجل مستوى 27584.4 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.6 بالمائة إلى 3351.6 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 1.9 بالمائة إلى 11117.5 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 94.26.