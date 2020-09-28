60 دقيقة.. ليفربول يواصل تقدمه وأرسنال يضغط للتعادل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
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وصلت أحداث مباراة ليفربول وأرسنال إلى الدقيقة الستين ومازال الريدز متقدم بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي تجمع الفريقا على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.

افتتح لاكازيت التقدم لأرسنال في الدقيقة 25 قبل أن يتعاد\ل السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 28 واحرز روبيرتسون هدف الريدز الثاني في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني افتتح ارتيتا تغييراته بنزول متوسط الميدان الإسباني داني سيبايوس على حساب السويسري تشاكا.

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