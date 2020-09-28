حنان سليمان تكتشف خيانه زوجها لها.. تعرف علي أبرز أحداث الحلقة الـ 17 من "الوجه الآخر"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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بعد قليل ستعرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الوجه الآخر " ، علي قناة cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ، وتعاد الساعة الثانية والنصف صباحاً علي قناة cbc.



ويرصد لكم "الفجر الفني" أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الوجه الآخر.


حيث اكتشفت حنان سليمان والتي تجسد شخصية "سناء" بخيانة زوجها عماد رشاد "عادل" لها ، وذلك عندما تلقي اتصال هاتفي من صاحب معرض سيارات وردت عليه وأخبرها بأن السيارة التي حجزها استاذ عادل لزوجته جاهزة ، وهذا ما أثار شكوكها ، فقامت بمراقبته ووجدته خارج من منزل دنيا المصري "نهلة" وعلمت بخيانتها له.


وتوالت الأحداث وجمع مشهد بالفنانة مادلين طبر بإبنها مروان وهو الفنان محمد ناصر ، وقالت له بأنها قادمة من قسم الشرطة وأخبرته بأن الضابط يشك بأن الشخص الذي حاول قتل والده هو نفسه من دبر له الحادثة والتي نتج عنها قدرته علي المشى وجلوسة علي كرسي متحرك.


مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندا موسى، أحمد سلامة، أحمد سعيد عبد الغنى، عماد رشاد، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.


مسلسل "الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية للفنان ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضي، وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، كوكي، محمد على رزق، حنان سليمان، نورهان، ثراء جبيل، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

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