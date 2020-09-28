مكتبة مصر العامة وسفارة الهند تحتفلان بذكرى الزعيم غاندي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
تحتفل مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، ومركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بذكرى ميلاد ال 50 بعد المائة للزعيم " مهاتما غاندي "، بمقر المكتبة بالزاوية الحمراء، وذلك فى الساعة الثانية عشر ظهرًا، يوم الخميس 1 أكتوبر.


ويتضمن الاحتفال معرض صور بعنوان "غاندي: حياته ورسالته"، ثم عرض فيلم وثائقي عن الزعيم غاندي، ويتوسط الاحتفال ندوة ثقافية  عن حياة الزعيم، ويختتم بإهداء كتاب عن الزعيم مهاتما غاندي لمكتبات مصر العامة.‏

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ حوالي 6 ساعات

حراسة المرمى صداع في رأس باتشيكو قبل موقعة الرجاء

منذ 42 دقيقة

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

منذ حوالي 4 ساعات

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

جاريدو يثير الجدل باحتمالية عودته للأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

09:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

05:30 م

ميسي يفي بوعده لسواريز

06:11 م

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟