مكتبة مصر العامة وسفارة الهند تحتفلان بذكرى الزعيم غاندي
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:16 م
أحمد رمضان متولي
Advertisements
تحتفل مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، ومركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بذكرى ميلاد ال 50 بعد المائة للزعيم " مهاتما غاندي "، بمقر المكتبة بالزاوية الحمراء، وذلك فى الساعة الثانية عشر ظهرًا، يوم الخميس 1 أكتوبر.
ويتضمن الاحتفال معرض صور بعنوان "غاندي: حياته ورسالته"، ثم عرض فيلم وثائقي عن الزعيم غاندي، ويتوسط الاحتفال ندوة ثقافية عن حياة الزعيم، ويختتم بإهداء كتاب عن الزعيم مهاتما غاندي لمكتبات مصر العامة.
ويتضمن الاحتفال معرض صور بعنوان "غاندي: حياته ورسالته"، ثم عرض فيلم وثائقي عن الزعيم غاندي، ويتوسط الاحتفال ندوة ثقافية عن حياة الزعيم، ويختتم بإهداء كتاب عن الزعيم مهاتما غاندي لمكتبات مصر العامة.