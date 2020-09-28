رئيس المركز القومي للسينما ينعي الفنان الراحل "المنتصر بالله"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
نعي السيناريست "محمد الباسوسى" رئيس المركز القومي للسينما الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز 70 عاما، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.



يذكر أن الراحل حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977 بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970. من المسلسلات التي عمل بها: "أبناء ولكن"، "أيام المنيرة"، "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات: "شارع محمد علي". اعتبر أداؤه بالغ التميّز، فطبيعة الشخصيات التي جسدها عريضة للغاية إلا أنه يحسب على الكوميديا.


وتقدم الباسوسى بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.

أخبار تهمك

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 8 ساعات

حراسة المرمى صداع في رأس باتشيكو قبل موقعة الرجاء

منذ 42 دقيقة

جاريدو يثير الجدل باحتمالية عودته للأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 10 ساعات

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

09:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

05:30 م

ميسي يفي بوعده لسواريز

06:11 م

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟