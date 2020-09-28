خبير بالشأن الليبي يفجر مفاجأة حول الشخصية المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال عبد الستار حتيتة، الخبير بالشأن الليبي، إن الدبلوماسية المصرية تعمل على مساعدة الأخوة الليبيين في حل الفوضى التي حدثت في بعد أحداث 2011، مشيرًا إلى أن اجتماعات الغردقة بمصر بين العسكريين الليبيين في شرق وغرب ليبية في غاية الأهمية لحل الأزمة. 

وتابع "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن مصر أعلنت في حضور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي عن ورقة لحل الأزمة الليبي تشكل الورقة الدبلوماسية والعسكرية، مشيرًا إلى أن هذه الورقة بدأت تتحقق على أرض الواقع، من خلال وقف القتال، وحدوث توافق على اعادة استئناف النفط، وإجراء مباحثات واقعية على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وهذا يعد نجاح كبير للدبلوماسية المصرية.

وأشار إلى أن هناك أسماء كثيرة مرشحه لكي تتولى شخصية رئيس المجلس الرئاسي المقبل مثل المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الحالي، مشيرًا إلى أن هناك شروط في تولي هذا المنصب، وتتمثل في اختيار نائبين من الاقاليم الأخرى.


تتقدم الأطراف الليبية نحو تحقيق وتنفيذ اتفاقات في طريق الوصول إلى حل سياسي، حيث يقترب الجيش الوطني وحكومة الوفاق من تحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى عاصمة للسلطة الجديدة خلفًا لحكومة الوفاق الحالية التي يترأسها فائز السراج.


بينما يستعد مجلسا النواب والدولة لعقد جولة جديدة من المفاوضات في المغرب لاختيار المرشحين للمناصب السيادية الصحيفة أشارت لوجود "توافق مبدئي" لإعلان مدينة سرت "منطقة خضراء" وبدء سحب كافة الميليشيات والمقاتلين الأجانب من ليبيا، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز" السعودية.


كما سيتم تشكيل قوات مختلطة ليبية بهدف تأمين محور "سرت والجفرة" وأن هناك توافقًا على أن يكون البنك المركزي الليبي تحت رقابة دولية أو بيد جهة محايدة وتحول إليه عوائد إنتاج وتصدير النفط الليبي لمنع وقوعها في أيدي الميليشيات أو تستخدم لدعم المتطرفين.

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