الخسائر المبدئية لحريق مخازن الخانكة تقدر بـ 5 مليون جنيه

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قدرت الخسائر المبدئية لحريق المخازن الكبري الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة – بلبيس والمعروفة بين الاهالي بمصنع السكر بحوالي ٥ مليون جنيه بعد انهيار المكان بالكامل بعد ان التهمته النيران



تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم احمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة بتلقي المركز بلاغا من عمليات إدارة النجدة بنشوب حريق بمخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق" الخانكة _ بلبيس".





بالفحص تبين ان الحريق نشب بمخزن مؤجر لشركة فلاتر على مساحة 1300 متر تقريبًا مكون من طابقين واتت النيران على محتويات المخزن من مستلزمات فلاتر تنقية المياه.







انتقل إلى مكان البلاغ العقيد هيثم شحاته نائب مدير الحمايه المدنيه بإشراف العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية.





بدأت الامر ب١٠ سيارات اطفاء ولكن الامور لم تسير بالشكل المطلوب فتم الاستعانة بسيارات من القاهرة ليصل العدد الاجمالي 20 سيارة اطفاء بينهم خزان 36 الف لتر مياه " استراتيجى " للسيطرة النيران وجاري حاليا عمليات تبريد الحريق لمنع إندلاع النيران مرة اخري.





وتبين من المعاينه المبدئيه ان المخازن على مساحة 1300متر وتتبع القطاع العام اما البضائع التى اندلع الحريق فتتبع احدى الشركات الخاصه.





أوضح طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة انه فور تلقي مجلس المدينة البلاغ إنتقل لمكان الحادث والمعروف انه مصنع للسكر تابع للقطاع العام علي طريق السلام الخانكة بمنطقة الشروق الصناعية التابعة للمدينة. وتم اخطار الحماية المدنية وتم الدفع ب20 سيارة حيث يقع مكان الحريق علي مساحة 1300 متر وبه مبني دورين.







بدأت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية في عملية السيطرة علي حريق هائل شب في مخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة – بلبيس وبدات حاليا عمليات تبريد الحريق والذي إمتد علي مساحة 1300 متر مربع وتبين انه مؤجر لإحدي شركات الفلاتر.





تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بندب لجنة من مجلس المدينة والمعمل الجنائي لبيان اسباب الحريق عقب إنتهاء عمليات التبريد لموقع الحريق والتأكد من توافر إجراءات الامن والسلامة بالمكان.