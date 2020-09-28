الخسائر المبدئية لحريق مخازن الخانكة تقدر بـ 5 مليون جنيه

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
قدرت الخسائر المبدئية لحريق المخازن الكبري الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة – بلبيس والمعروفة بين الاهالي بمصنع السكر بحوالي ٥ مليون جنيه بعد انهيار المكان بالكامل بعد ان التهمته النيران

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم احمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة بتلقي المركز بلاغا من عمليات إدارة النجدة بنشوب حريق بمخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق" الخانكة _ بلبيس".


بالفحص تبين ان الحريق نشب بمخزن مؤجر لشركة فلاتر على مساحة 1300 متر تقريبًا مكون من طابقين واتت النيران على محتويات المخزن من مستلزمات فلاتر تنقية المياه.



انتقل إلى مكان البلاغ العقيد هيثم شحاته نائب مدير الحمايه المدنيه بإشراف العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية. 


بدأت الامر ب١٠ سيارات اطفاء ولكن الامور لم تسير بالشكل المطلوب فتم الاستعانة بسيارات من القاهرة ليصل العدد الاجمالي 20 سيارة اطفاء بينهم خزان 36 الف لتر مياه " استراتيجى " للسيطرة النيران وجاري حاليا عمليات تبريد الحريق لمنع إندلاع النيران مرة اخري.


وتبين من المعاينه المبدئيه ان المخازن على مساحة 1300متر وتتبع القطاع العام اما البضائع التى اندلع الحريق فتتبع احدى الشركات الخاصه.


أوضح طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة انه فور تلقي مجلس المدينة البلاغ إنتقل لمكان الحادث والمعروف انه مصنع للسكر تابع للقطاع العام علي طريق السلام الخانكة بمنطقة الشروق الصناعية التابعة للمدينة. وتم اخطار الحماية المدنية وتم الدفع ب20 سيارة حيث يقع مكان الحريق علي مساحة 1300 متر وبه مبني دورين.



بدأت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية في عملية السيطرة علي حريق هائل شب في مخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة – بلبيس وبدات حاليا عمليات تبريد الحريق والذي إمتد علي مساحة 1300 متر مربع وتبين انه مؤجر لإحدي شركات الفلاتر.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بندب لجنة من مجلس المدينة والمعمل الجنائي لبيان اسباب الحريق عقب إنتهاء عمليات التبريد لموقع الحريق والتأكد من توافر إجراءات الامن والسلامة بالمكان.

أخبار تهمك

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

حراسة المرمى صداع في رأس باتشيكو قبل موقعة الرجاء

منذ 42 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ حوالي 6 ساعات

جاريدو يثير الجدل باحتمالية عودته للأهلي

منذ أقل من ساعة

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

09:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

05:30 م

ميسي يفي بوعده لسواريز

06:11 م

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟