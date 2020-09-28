خبير سياحي يتكفل بإقامة سيدة القليوبية في أحد الفنادق وفرش شقتها (فيديو)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي أحمد موسى إن الخبير السياحي أشرف شيحة أبدى استعداده لتحمل تكاليف إقامة سيدة مسطرد في أحد الفنادق حتى توفير سكن دائم لها.

وقال موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة" صدى البلد"، إن أشرف شيحة أكد تحمله أيضا لتكاليف فرش السكن الخاص بالسيدة التي اشتكت من تواجدها في الشارع بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية.

ووجه موسى الشكر للخبير السياحي أشرف شيحة على المبادرة وسرعة التواصل مع أسرة البرنامج للتأكيد على تحمله لنفقات سكن السيدة وأطفالها.

وكانت السيدة اشتكت من إزالة منزلها ووجودها في الشارع لعدم وجود مسكن خاص بها خلال لقاء مع مراسل برنامج على مسئوليتي واستجاب المحافظ للبرنامج في مداخلة هاتفية وأكد أنه في انتظار السيدة صباحا لتوفير شقة لها وفحص حالتها.

وناشد الإعلامي أحمد موسى السيدة التي تقدمت بشكوى للبرنامج بعدم وجود مسكن لها بعد إزالة منزلها في مسطرد بمحافظة القليوبية بالتوجه إلى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لحل مشكلتها ومنحها وحدة سكنية.

من جانبه، علق اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على واقعة إزالة منزل سيدة بمسطرد وإقامتها مع أبنائها في الشارع

وأوضح الهجان: "سنفحص الواقعة، و"سيتم تدبير شقة لها فورا، من المؤكد أن منزلها كان مخالفا، لكن من الطبيعي تدبير شقة بديلة له.

وحول خطة تطوير مسطرد، أوضح أنه سيتم عملية تطوير شامل للمنطقة، كما ستشمل الخطة منطقة شبرا الخيمة".

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