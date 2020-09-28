أحمد موسى: قنوات الإرهاب تشن حملة عليا.. واضح إننا واجعينهم أوي (فيديو)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حملة عليه عبر إطلاق هاشتاجات مدفوعة، معلقا متهكما:"واضح إننا واجعينهم أوي".

وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "للدرجة دي هتموتوا، سايبين كل حاجة وماسكين في أحمد موسى، الحمد لله ده فخر لينا، أنا لا أفعل شئ سوى الدفاع عن بلدي".

وأضاف موسى "قنوات الإخوان الإرهابية احتفت بوجود ملثمين إرهابيين داخل تجمعات بقرية كفر قنديل بالجيزة".

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 وأعلنت وزارة الداخلية، تصفية عنصرين إرهابيين، في منطقة القلج بالقليوبية.

وأكدت المعلومات أن المذكورين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، وأسفر التعامل معها عن مصرع سبعة عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي، بقطاع الأمن الوطني.

تم على الفور مداهمة تلك الشقة وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الإرهابيين وهما: حسام عبدربه علي کرکیت مواليد ۱۹۷٨، وأحمد السيد البيومي إبراهيم مواليد ۱۹۸۳، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية، 1 طبنجة ماركة حلوان، کمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكرًا للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

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