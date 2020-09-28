أوبك: مخزونات النفط بالاقتصادات المتقدمة دون متوسط خمسة أعوام

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
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توقع محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تستقر مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من 2021 فوق متوسطها في خمسة أعوام بهامش طفيف قبل تراجعها دون ذلك المستوى خلال باقي فترات العام.


و أوضح باركيندو في اجتماع عن بعد  لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين عقد اليوم أن التوازن المتوقع بين العرض والطلب سيفضي إلى بقاء المخزونات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من 2020 فوق أحدث متوسط في خمسة أعوام.


و تابع: "لكن المخزونات ستتراجع بعد ذلك في الربع الرابع من 2020 لتبقى في حدود 123 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمسة أعوام".


يذكر أن مستوى مخزونات النفط باقتصادات الدول المتقدمة أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعتبر معيارا رئيسا في سياسة أوبك وحلفائها.

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