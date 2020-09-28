الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:02 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن مدرب النادي الأهلي المحتمل حال رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والذي بات قريبًا جدًا من الرحيل عن الفريق الأحمر.

وقالت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، أن رودولفو أروابارينا يسعى إلى للثأر بعد تجربة أخيرة كانت لها نتيجة غير متوقعة في مارس 2020، وابلغ المدرب الأرجنتيني  ادارة شباب الأهلي دبي الإماراتي أنه لن يكون مدربًا لأنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بالنقاط الثلاث في مباراة كان يتقدم فيها 2-0 وانتهت 2-2.

وأضاف التقرير الأرجنتيني أن الأهلي المصري وضع الأرجنتيني كمرشح رئيسي لتدريب الفريق في حالة تأكيد رحيل السويسري رينيه فايلر عن الأهلي في 1 أكتوبر.

وأشارت أيضا إلى أن اللاعب السابق البالغ من العمر 45 عامًا ومدرب بوكا جونيورز السابق سيكون لديه إمكانية كبيرة لتدريب بطل حقيقي.

واختتمت الصحيفة الأرجنتينية، إلى أن الأهلي يمثل حافز كبير للمدرب الشاب بعد السجل الحافل للمارد الاحمر في البطولات منذ عام 2000 إلى الوقت الحاضر فازوا بـ 41 لقباً إجمالاً (بايرن ميونيخ 40 لقبا) وأصبحوا أفضل فريق أفريقي في تلك الفترة الزمنية، وجمعوا 12 بطولة دوري، وخمسة كؤوس مصرية و11 كأس سوبر مصري وستة ألقاب لأبطال أفريقيا و6 كؤوس سوبر إفريقية وفي عام 2014 تمكن من الفوز بكأس القارات.

وتابع التقرير أن هناك رحيل محتمل للمدرب السويسري رينيه فايلر عن الأهلي عقب مباراة الترسانة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

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