أحمد موسى يطالب بعدم ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس (فيديو)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:08 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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طالب الإعلامي أحمد موسى، بالاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر في نفس اليوم وعدم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس.

وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "6 أكتوبر حدث خاص، أرجو من رئيس مجلس الوزراء مشكورا الموافقة على هذا الطلب ونحتفل يوم الثلاثاء المقبل بنصر أكتوبر"، مردفا "انتصار أكتوبر حكاية تانية تماما».

وأضاف «السادس من أكتوبر يظل أهم عيد في تاريخ الوطن، أكتوبر يوم المجد والانتصار".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اتخذ قرارا بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.

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