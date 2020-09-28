نشأت الديهي: مصر أصبحت دولة محورية في مجال تصدير الغاز

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وحول المطالبات بتخفيض أسعار الغاز قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة القلعة "سعر الغاز المضبوط من وجهة نظري ما بين 3.8 و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية كي يكون هناك عادلة سواء لقطاع الصناعة أو الدولة".



ويحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الإنجازات والمشروعات القومية، التي تساهم في راحة المواطنين وجلب الاستثمارات، كافتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، وكوبري تقاطع الطريق الدائري مع محور شبرا بنها.



علق الإعلامي نشأت الديهي، على خطاب سابق للرئيس عبدالفتاح السيسي قال فيه إن "مصر حققت جول في مجال اكتشافات الغاز الطبيعي"، قائلًا: "عفوًا سيدي الرئيس، مصر سجلت هاترك في شبكة الطاقة الدولية".وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن مصر أصبحت دولة محورية هامة في مجال تصدير الغاز بعد إنشائها "المركز الإقليمي للطاقة"، وذلك إبان تنامي اكتشافات آبار الغاز في البحر المتوسط بقدر غير مسبوق.وأكد أن العالم لا يجيد سوى لغة المصالح، حتى أصبحت التجارة والطاقة والاقتصاد مجالات لتفجر صراعات على المستوى الدولي.تحدث الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة القلعة، حول افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد.وقال "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: "الرئيس السيسي بعث رسالة واضحة اليوم بدعم القطاع الخاص، وتشريفه لافتتاح معمل التكرير تاج فوق رؤوسنا ويحمسنا لإقامة مشروعات جديدة".وتابع "مشروع معمل التكرير يعمل على سد فجوة نقص بعض المنتجات البترولية السائلة، ويوفر عملة صعبة للدولة"، مردفا: " المشروع يسد فجوة بقيمة تتراوح ما بين 600 مليون دولار إلى مليار دولار سنويا".وأكمل "مشروع معمل التكرير يوفر 1200 فرصة عمل مستدامة، فضلا عن فرص عمل غير مباشرة"، مؤكدا أن المشروع يراعي المواصفات البيئية الأوروبية.وأضاف "نبيع لمنتجات لهيئة البترول التي تبيعها بدورها إلى المواطن المصري"، مشيرا إلى أن الشركة تقدم 30 منحة دراسية سنوية للمتفوقين، بمنطقة مسطرد للدراسة بأفضل الجامعات المصرية، فضلا عن التكفل بتكاليف دراسة 30 معلم ومعلمة بالدراسة ضمن برنامج تابع للجامعة الأمريكية.