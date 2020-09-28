برفقة أسرته.. راغب علامة يغازل جمهوره في أحدث ظهور

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان راغب علامة، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر راغب علامة، بالصورة برفقة أسرته وكتب: "حبي لكم لا يفوقه شئ بالعالم كما حبي للوطن ، عمري ما حبيت تفكروا تتركوا لبنان وإذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب رح ترجعوا تعمروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة ..حبوا وطنكم كما أحببتكم ..أسسوا حياتكم وخلوا وطنكم بقلبكم .. حبكم فوق الحدود".


وفي سياق آخر، انتهى الفنان راغب علامة من تسجيل بعض أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، والألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، و يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.

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