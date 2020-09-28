هواوي تطلق هاتفها الجديد P Smart 2021 بسعر إقتصادي للجميع

أطلقت شركة هواوي أحدث هواتفها الذكية في السوق وهو P Smart 2021 ، والتي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة وبأسعار معقولة للجميع، أطلقت الشركة الصينية هاتفها الذكي الجديد P Smart 2021 في أوروبا ، والذي يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير حيث تُعد كبيرة السعة، كما يقدم الهاتف شاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة بدقة 2400 × 1،080 بكسل، وثقب في الشاشة بفتحة عدسة مقاسها f / 2.0 للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.









هواوي تُعلن عن هاتفها الجديد P Smart 2021





يتضمن الهاتف الجديد P Smart 2021 معالج من نوع Kirin 710A ثماني النواة ، والذي يعمل بتردد 2.0 جيجا هرتز ومجهز بمعالج رسومي (Mali G51-MP4) مالي جي51-إم بي 4، يوفر الهاتف 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) و وسعة 128 جيجا بايت للتخزين الداخلي، ويمكن زيادتها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية (microSD) علاوة على ذلك، من خلال البرمجة، يمكن للهاتف استخدام واجهة مستخدم Huawei EMUI 10.1 القائمة على نظام التشغيل Android 10.





وأوضحت شركة هواوي أن يزن ظهر الهاتف 206 جرام وبسمك 9.26 ملم كما توجد أربع كاميرات خلفية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، ودقة الثانية 8 ميجا بكسل، مناسبة للاستخدام مع تصوير شاشة عريضة 120 درجة بفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الثالثة مزودة بكاميرا 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 2.4 ، والكاميرا الرابعة مزودة بكاميرا 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 2.4 مخصصة لتصوير الأهداف المقربة.









مواصفات وسعر هاتف P Smart 2021





يتميز الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع 22.5 وات، كما يحتوي الهاتف على مقبس سماعة رأس ومستشعر بصمة على الجانب،





وأكدت شركة هواوي أن هاتف Huawei P Smart 2021 الجديد يتوفر بثلاثة ألوان وهما الأسود والأخضر والأخضر، بالنسبة للسعر، فيبلغ سعر هذا الهاتف 229 يورو في أوروبا ومن المرجح أن يتم إطلاقه في المزيد من البلدان في الأشهر المقبلة.







