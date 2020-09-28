متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة (فيديو)

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع مع مجلس المحافظين لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذها وبالفعل صدر قرار تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بإعادة البناء جزئيا وهو ما يعني أنه من حصل على ترخيص بناء سابقا وشرع في البناء أن يستكمل البناء الآن حتى الدور الرابع فقط.



وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تنفيذ القرار سيكون اعتبارا من غد الثلاثاء وتم إبلاغ المحافظين بهذا القرار.



وتابع أن ما بعد الدور الرابع لن ينطبق عليه القرار ولن يستطيع أحد استكمال البناء بعد الدور الرابع وسينتظر حتى صدور اشتراطات البناء كما لم يتضمن القرار اليوم صدور تراخيص جديدة التي ستظل متوقفة حتى إعلان الاشتراطات.



وأوضح أن الاشتراطات ستصدر بعد أيام تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي حيث ستجتمع لجنة الاشتراطات مع رئيس الوزراء لعرض الاشتراطات ونتائج اعمال اللجنة تمهيدا لإقرارها وعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني وإعلانها مباشرة.



وأشار إلى أن الاشتراطات ستكون عامة في مجملها وسيكون هناك اشتراطات مخصصة لكل محافظة أو مدينة بسبب اختلاف طبيعة المحافظات.

وأكد سعد أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء ليسهل حياة الناس وفي صالحهم لإنقاذهم من قانون 2008 الذي كان ينص على الإزالة فقط، مشيرا إلى وجود مرونة من الحكومة لما هو في صالح المواطنين وأن الحكومة ترحب بأي تعديل من مجلس النواب على القانون لضم من قام بالبناء بعد صدور القانون.



واستطرد أنه لم يحدث في تاريخ أن انخفض التعدي على الأراضي الزراعية مثلما حدث الآن وهو ما يؤكد أن ما تفعله الحكومة هدفه الصالح العام، مؤكدا أنه يتم الحصر حاليا لعدد من الأراضي في المحافظات لإنشاء أحياء سكنية على غرار الأسمرات.



وحول استمرار صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة والمتضررين من ازمة كورونا أكد أنه حدث اجتماع اليوم لبحث الاشتراطات الجديدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيكون هناك ضم لمستفيدين جدد وفي كل الأحوال والمعايير سيتم استمرار الصرف حتى نهاية العام كما وجه الرئيس على أن يكون التسجيل الكترونيا من خلال موقع وزارة القوى العاملة كما حدث من قبل.

