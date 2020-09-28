احدث صور تسريبات جديدة لهاتف آيفون 12

كشفت أحدث التسريبات عن صور لهواتف iPhone 12 الجديدة ، والتي أجلت شركة آبل الأمريكية الإعلان عنها في مؤتمرها الشهر الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد.









iPhone 12





من المتوقع أن تقدم شركة آبل 4 إصدارات مختلفة من الهاتف الجديد ، بما في ذلك نسختان عاديتان ، إلى جانب iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max









قام Philip Coroy الشهير من مستخدمي YouTube بالاطلاع على هواتف iPhone الجديدة ومواصفاتها الكاملة ، بالإضافة إلى أبرز الاختلافات بينهما.





قال كوروي: “يعتبر هاتف iPhone 12 Max Pro مقاس 6.7 إنش الرائد هذا العام”.





وأضاف خلال مقطع فيديو نشره على موقع يوتيوب: “iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max متشابهان إلى حد ما ، لكن الإصدار الجديد من الهاتفين مختلف أكثر”.





وأوضحت التسريبات أن سعر iPhone 12 Pro Max ، الذي يتمتع بتصميم قوي ، سيبدأ من 1199 دولارًا.









iPhone 12 mini





أكد موقع Mashable سابقًا أن أحد مفاجآت شركة آبل هذا العام هو iPhone 12 mini ، وهو أصغر هاتف بين جميع هواتف Apple ، بينما ستطلق على الهواتف الثلاثة الأخرى: iPhone 12 و iPhone. 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.





من المرجح أن تعلن شركة آبل رسمياً عن الهواتف الجديدة في 13 أكتوبر ، لذا سيطرح الجهاز في الأسواق في نوفمبر المقبل.





الشريحة الجديدة ستميز هواتف iPhone 12 ، بنفس الطريقة التي ميزت بها شريحة “A12” ، إصدارات 2018 ، مثل “XR” و “XS”.





قالت شركة آبل خلال مؤتمرها في سبتمبر أن الشريحة الجديدة ستكون أسرع بنسبة 40٪ من شريحة A12 وستزيد من أداء وحدة معالجة الجرافيكس بنسبة 30٪.





يتكون iPhone 12 mini من شاشة بحجم 5.4 بوصة ، بينما يبلغ حجم iPhone (12) 6.1 بوصة ، و iPhone 12 Pro و iPhone Pro Max بقياس 6.7 بوصات ، وجميعها مزودة بشاشات OLED.





جميع الهواتف الأربعة مبرمجة لدعم شبكة الجيل الخامس “5G” ، بمعدل تحديث 120 هرتز ، كما تحتوي على شريحة A14 الجديدة.





أرسل Jeff Boo ، المحلل في Yanta Investment Consulting ، مؤخرًا مذكرة بحثية إلى MacRoomers ، متوقعًا أن يبدأ سعر iPhone 12 من 749 دولارًا ، وبالمقارنة ، فإن السعر الأولي لجهاز iPhone 11 العام الماضي كان 699 دولارًا.



