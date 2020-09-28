بعد الزيادة.. أسعار سيارات إم جي 5 بمختلف فئاتها في السوق المحلي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:46 م
أسعار سيارات إم جي 5
أسعار سيارات إم جي 5
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بعد الزيادة.. أسعار سيارات إم جي 5 بمختلف فئاتها في السوق المحلي

أخطرت شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلي لماركات “شيفروليه وأوبل وإم جي” في مصر شبكة الوكلاء المعتمدين عبر البريد الإلكتروني ، بأنهم سيزيدون أسعار سيارات MG5 بقيمة تتراوح من 1000 إلى 2000 جنيها لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلي.


أسعار سيارات إم جي 5

بناءً على تسعير “MG” ، تم تقدير طرازات “MG 5” “STD” المتميزة بـ 214.990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار سيارات “إم جي 5” الفئة الثانية “Com” إلى 235 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 234 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار طرازات “ام جي 5” الفئة الثالثة “DEL” إلى 251 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 249 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز “MG5” إلى فئة سيارات السيدان ، المجهزة بمحرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 120 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ 150 نيوتن متر.

وبحسب البيانات التي أعلنتها “إم جي” ، يبلغ متوسط ​​استهلاك الوقود حوالي 5.8 لتر ، عند السفر لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

تقدم سيارات MG5 طرازات 2021 مع مجموعة من مواصفات السلامة والأمن ، بما في ذلك “الوسائد الهوائية ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع الفرامل الإلكتروني (EBD) ، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ، والتحكم في فرامل المنعطفات CBC ، و نظام مراقبة ضغط الإطارات “TPMS”.

ويحتوي على مجموعة من المعدات والإكسسوارات منها “عجلات رياضية مقاس 16 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED ، ومرايا جانبية كهربائية ومثبت السرعة”.

وهي مجهزة بنظام زر تشغيل / إيقاف المحرك ، وفتحة سقف كهربائية ، ومكابح كهربائية ، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية ، وكاميرا 360 درجة ، وشاشة وسائط متعددة داخلية مقاس 10 بوصات ، وتكييف هواء أوتوماتيكي.

ويحتوي على مجموعة من المعدات والإكسسوارات منها “عجلات رياضية مقاس 16 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED ، ومرايا جانبية كهربائية ومثبت السرعة”.

أسعار سيارات إم جي 5

وهي مجهزة بنظام زر تشغيل / إيقاف المحرك ، وفتحة سقف كهربائية ، ومكابح كهربائية ، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية ، وكاميرا 360 درجة ، وشاشة وسائط متعددة داخلية مقاس 10 بوصات ، وتكييف هواء أوتوماتيكي.

بعد الزيادة.. أسعار سيارات إم جي 5 بمختلف فئاتها في السوق المحلي

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