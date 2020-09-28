الله يرحمكم ويحسن إليكم.. أمينة تنعي هؤلاء النجوم

نعت المطربة أمينة، بعد من نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا مؤخراً وجاء خبر رحيلهم صدمة للوسط الفني.حيث شاركت صورة لهم عبر حسابها بإنستجرام، وظهر بالصورة المنتصر بالله ، سمير الأسكندراني ، شويكار وسناء شافع.ودعت لهم قائله: "الله يرحمكم ويحسن إليكم ، اللهم أنهم عبادك أولاد عبادك احتاجوا إلي رحمتك وأنت القوى الغني عن عذابهم .. الدعاء لكل أمواتنا جميعا"ً.يذكر أن آخر أعمالها ألبوم "اللي راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على الألبوم مع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، "السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع اشرف البرنس.ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "اللي راحوا" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق، " الجديد" كلمات ملاك عادل وألحان عصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق، "على جمر الهوا" كلمات وألحان عمرو العلى وتوزيع كريم عبد الوهاب، "ارجع لبيتك" كلمات مصطفى حسن وألحان احمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم، "آه بحبه" كلمات مصطفى حسن وألحان حمزة وتوزيع أسامة عبد الهادي .