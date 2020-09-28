31 % تراجع في إنتاج النحاس باليابان خلال أغسطس الماضي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
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تراجع إنتاج اليابان من النحاس والمشغولات النحاسية بنسبة 31 في المئة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الاتحاد الياباني لصناعة النحاس الصادرة اليوم، أنه بلغ إنتاج اليابان من النحاس والمشغولات النحاسية خلال الشهر الماضي 36750 طن بانخفاض نسبته 31 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي ليسجل أقل إنتاج خلال شهر أغسطس من أي عام منذ 1967.

كما يستمر التراجع الشهري لإنتاج النحاس في اليابان للشهر 21 على التوالي، وجاء الإنتاج خلال الشهر الماضي أقل بنسبة 17 في المئة عن يوليو الماضي.

ويتوقع الاتحاد الياباني لصناعة النحاس تراجع الطلب في اليابان على النحاس خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بنسبة 16 في المئة سنويًا إلى 622.6 ألف طن.

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