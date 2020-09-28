21 يومًا حد أقصى قبل إجراء العمليات للمرضى في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار (فيديو)

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قال محمد مصطفى، مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار، إن هناك تنسيق مع كافة المبادرات الرئاسية الطبية التي تم أطلقتها وزارة الصحة بالتزامن مع مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.



وأضاف "مصطفى" في لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أنه حتى الآن تم إجراء 160 ألف عملية جراحية في الصعيد، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تزيد هذه الأعداد خلال الأيام القادمة.



وأشار إلى أن المريض منذ تسجيل اسمه في المبادرة وحتى قيام العملية ينتظر 21 يومًا، مستطردًا "نعمل ليل ونهار من أجل زيادة توصيل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المرضى لتخفيف المعاناة عنهم".



وفي ذات السياق قال مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار، إنه تم توفير ممرات آمنة للمرضى التابعين لهذه المبادرة بعيدًا عن مرضى فيروس كورونا.



وأشار إلى أنه يتم إجراء 1200 حالة يوميًا، موضحًا أن العمل بهذه المبادرة خلال أزمة جائحة كورونا أكثر من قبل الجائحة.

وتابع "أنه تم إجراء أكثر من 200 ألف جراحة أسطرة قلب، و180 ألف عمليات رمد، فوق 35 ألف حالة قلب مفتوح، وأكثر من 2500 عملية زراعة قوقعة".



وأوضح أن الهدف من مبادرة الإنهاء على قوائم الانتظار هو رفع المعاناة عن كاهل المريض المصري، مستطردًا "المريض يتوجه إلى اقرب مستشفى ويتم عرضه على لجنة ثلاثية ويتم إجراء الكشف عليه ويحصل على مكان إجراء العملية وكل هذا بطريقة مميكنة بعيدًا عن البيروقراطية الماضية".