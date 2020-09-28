مرتضي منصور يوجه رسالة خاصة إلى باتشيكو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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وجه المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة خاصة إلى البرتغالي جايمي باتشيكو/ المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقعلة البيضاء.

وألتقي رتضى منصور رئيس النادي مع  باتشيكو ومساعديه وذلك قبل جلسة توقيعه على عقود تدريب الفريق رسميا، وذلك في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق وأعضاء مجلس الإدارة.
 
وتمنى منصور لباتشيكو التوفيق مع الفريق وتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

ووقع  باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد. 

جاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

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