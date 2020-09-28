تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عما شروط من أجل الموافقة على الاستمرار مع الفريق، حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا.





ويحق المدير الفني الانفصال عن المارد الأحمر مع بداية شهر أكتوبر المقبل وحتى 10 من نفس الشهر، دون دفع أي شروط جزائية.





واشترط المدرب السويسري، الحصول على مكافأة الدوري المصري الذي حققه مع الفريق، مع دفع شهرين من راتبه قبل العودة إلى بلاده.





وطالب فايلر بالحصول على إجازة من أجل العودة إلى بلاده، للإطمئنان على إسرته، قبل أن يعود لقيادة الفريق بدوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره المقاولون العرب يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أكتوبر لعام 2020، ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019 – 2020.





وحسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، حيث يحتل صدارة ترتيب البطولة برصيد 79 نقطة، وتفصله 10 نقاط لتحطيم رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا للنقاط في موسم واحد وهو الرقم الذي حققه موسم 2017 – 2018 برصيد 88 نقطة ويسعي لتجاوزه بالموسم الحالي.