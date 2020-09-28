برشلونة يستقر علي تجديد عقد خليفة ميسي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر نادي برشلونة عاي  تجديد عقد نجمه الشاب، أنسو فاتي، وفقا لتقرير صحفي، وذلك بعد تألقه ضد فياريال بالليجا، أمس الأحد، بتسجيل هدفين وتسببه في ركلة جزاء خلال الانتصار الكتالوني (4-0).

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة هادئة بشأن فاتي، لأنه يمكنها في أي وقت التواصل معه، لتمديد عقده تلقائيًا حتى 2024، وسيتعين على مسؤولي البلوجرانا مراجعة عقده، عاجلا وليس آجلا، وهو ما سيعني تجديده مرتين في أقل من نصف عام.

ويرغب مسؤولي الفريق في الحفاظ  علي فاتي على نطاق واسع، باعتباره خليفة ليونيل ميسي في كامب نو.

وجدد فاتي  عقده في ديسمبر 2019، حتى 2022، مع خيار التمديد لعامين آخرين، وتم رفع الشرط الجزائي حينها، من 170 إلى 400 مليون يورو.

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