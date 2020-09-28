بهذا الفيديو.. هنادي مهني تشارك في تحدي الطفولة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة هنادي مهني، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.


حيث شاركت جمهورها بفيديو لها وهي طفلة لتشارك في تريند تحدي الطفولة الذي انتشر مؤخراً وأصبح حديث السوشيال ميديا. 


وتغزل بها الكثير من محبيها من خلال خاصية التعليقات حيث علقت رنا رئيس وكتبت "قمر".


وفي سياق منفصل خاضت هنادي مهنا، السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "الفتوة" لياسر جلال، ومسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، وحققت خلالهما نجاحا كبيرا في تقديم شخصيتين مختلفتين ضمن أحداث المسلسلين.


مسلسل "الفتوة" من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، ويضم عددا من الفنانين وهم ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، أحمد خليل، رياض الخولى، أنعام سالوسة، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.


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رياض الخولى تحدي الطفولة الفنانه يسرا 155

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