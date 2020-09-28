الصحة العالمية: اختبار جديد يكشف فيروس كورونا في 15 دقيقة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:38 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
Advertisements
كشف الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين عن اختبار جديد سريع لفيروس كورونا المستجد، يقوم بتحديد إصابة الشخص من عدمه خلال 15 الى 30 دقيقة فقط.

وأشار تادروس فى مؤتمر صحفى بمقر المنظمة فى جنيف، إلى انه سيتم توفير 120 مليون وحدة من هذا الاختبار للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل على مدار الاشهر الستة المقبلة وستوزع على عدد كبير من البلدان الافريقية بداية من شهر أكتوبر.

وقال مدير عام منظمة الصحة إن سعر الاختبار الجديد هو خمسة دولارات فقط وتوقع ان ينخفض السعر اكثر خلال الفترة المقبلة.

من جانبها قالت كاتارينا بومى الرئيس التنفيذى للصندوق العالمى للتشخيصات الجديدة المبتكرة والمعروف باسم ( فايند ) إن الفحص الجديد يحمل اسم ( أر دى تى ) يوجد منه نوعان وهو سهل الاسخدام ويعطى نتائج موثوقة، مشيرة إلى أن نتيجة هذا النوع السريع من الاختبار لفيروس كورونا له فعالية كبيرة تصل نسبتها إلى 80 % عندما يستخدم فى المجتمعات التى يوجد بها انتشار سريع وكبير لفيروس كورونا.

على صعيد متصل وردا على أسئلة الصحفيين، قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف المسؤولة التنقنية عن مكافحة فيروس كورونا بمنظمة الصحة العالمية أن الاختبار الجديد يمكن للدول أن تستخدمه جنبا إلى جنب اختبار "بى سى أر"، ولكن الاخير يواجه تحديات تتمثل فى طول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على نتيجة الفحص إضافة إلى تكلفته الكبيرة.

ولفتت إلى أن مشكلة فحص "بى سى أر" ايضا تتمثل فى ان الكثير من الدول ليس لديها امكانات كبيرة وبالتالى تضطر لارسال العينات إلى المعامل المركزية للحصول على النتيجة وهو مايستغرق وقتا طويلا.

وأكدت أن هناك حالات سيكون من المستحسن فيها اجراء اختبار بى سى أر وحالات اخرى سيكون من الافضل استخدام الاختبار الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا الصحة العالمية اختبار جديد

أخبار تهمك

مرتضي منصور يوجه رسالة خاصة إلى باتشيكو

منذ 35 دقيقة

إيهاب المباركي يشاهد فوز دجلة على الإنتاج من المدرجات

منذ ساعة

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ 38 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستقر علي تجديد عقد خليفة ميسي

منذ 37 دقيقة

بارتوميو يواجه المصير الأسود في برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا تمنح إيران أنظمة تشخيص لفيروس كورونا لـ50 ألف اختبار

عاجل.. إصابة موظفين في منظمة الصحة العالمية بالكورونا

الإمارات تطلق مختبرا حديثا بقدرات تشخيص فائقة لمكافحة كورونا

بصمة الدم.. أحدث فحص أمريكي لفيروس كورونا

تطوير تقنية سريعة لرصد فيروس كورونا باستخدام الليزر" في الإمارات

مسحة الحمض النووي.. حل "غير مسبوق" لفحوصات سريعة ودقيقة لكورونا في الإمارات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

07:30 م

ميسي يفي بوعده لسواريز

06:11 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

05:30 م

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

06:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟